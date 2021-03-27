وزير التعليم يوضح موقف الطلاب المتغيبين عن امتحان «التيرم الأول»

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار ولي أمو بشأن موقف الطالب الذي لا يستطيع حضور الامتحان لأسباب مرضية مثبتة.وأكد شوقي، عبر جروب "واتساب"، أن من لا يستطيع حضور الامتحان لأسباب مرضية مثبتة، له امتحان تكميلي قبل نهاية العام في نفس المحتوى التعليمي للامتحان الذي لم يؤديه.واستفسر ولي أمر: "هناك طلبة من سنة رابعة ابتدائي للصف الثاني الإعدادي تم إصابتهم بكورونا، فما هي الإجراءات اللازمة لتأدية امتحانات شهر مارس وما مصير امتحاناتهم؟".وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية كالتالي:اختبار امتحان شهر مارس، لطلاب الصفين الرابع الابتدائى والأول الاعدادي يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021، بينما اختبار طلاب الصفيين الخامس الابتدائى والثاني الأعدادي يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021، والصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021.