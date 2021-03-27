رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يوضح موقف الطلاب المتغيبين عن امتحان «التيرم الأول»

السبت 27/مارس/2021 - 02:16 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار ولي أمو بشأن موقف الطالب الذي لا يستطيع حضور الامتحان لأسباب مرضية مثبتة.

وأكد شوقي، عبر جروب "واتساب"، أن من لا يستطيع حضور الامتحان لأسباب مرضية مثبتة، له امتحان تكميلي قبل نهاية العام في نفس المحتوى التعليمي للامتحان الذي لم يؤديه.

واستفسر ولي أمر: "هناك طلبة من سنة رابعة ابتدائي للصف الثاني الإعدادي تم إصابتهم بكورونا، فما هي الإجراءات اللازمة لتأدية امتحانات شهر مارس وما مصير امتحاناتهم؟".

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية كالتالي:

اختبار امتحان شهر مارس، لطلاب الصفين الرابع الابتدائى والأول الاعدادي يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021، بينما اختبار طلاب الصفيين الخامس الابتدائى والثاني الأعدادي يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021، والصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021.

موضوعات متعلقة

الحكم بإعدام «سفاح الجيزة» فى قتل «شقيقة زوجته»

حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

الحكومة تنفي إجراء امتحانات الثانوية العامة ورقيًا العام الحالي


الصور

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

image description

استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي نواب حزب مستقبل وطن لبحث دعم مشاريع التنمية

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

السعودية تؤكد حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

مشوار حياة بديع خيري في احتفالية بالهناجر.. الأحد

طارق المنهالى: خشبة المسرح الغنائى مهجورة بسبب كورونا

انطلاق ثاني جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ».. الثلاثاء

بعد بروتوكول «التنسيق الحضاري» و«مطروح».. تفاصيل تطوير محيط قلعة شالي في سيوة