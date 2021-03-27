مقتل 6 دواعش جراء ضربات جوية روسية فى حماة السورية

شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية مكثفة على مواقع انتشار وتحركات تنظيم «داعش» في محيط طريق أثريا من جهة ريف حماة الشرقي.وأفاد المرصد السورى لحقوق الانسان بأن الضربات الروسية تمكنت من قتل 6 من عناصر تنظيم داعش، بالإضافة إلى تدمير بعض الآليات التابعة للتنظيم في المنطقة، تزامنا مع استمرار تحليق الطيران الروسي فوق عموم البادية السورية.ولفت المرصد السوري، صباح اليوم، إلى أن عدة طائرات روسية تناوبت، منذ مساء الأمس الجمعة، وحتى صباح اليوم السبت، على استهداف مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم داعش في البادية السورية، في حين واصلت قوات الجيش السورى حملات التمشيط ضد خلايا تنظيم داعش في بادية حماة وحمص والرقة وصولا إلى الحدود الإدارية مع محافظة حلب.واستهدفت المقاتلات الروسية، أمس الجمعة، بنحو 12 غارة جوية، مواقع تنتشر فيها خلايا تنظيم داعش في بادية السخنة شرقي حمص، وسط إقلاعات متتالية للطيران الروسي من مطار حميميم باتجاه البادية السورية.