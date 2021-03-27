رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. فتح باب التقدم لمشروع مختبر الابتكار المستدام

السبت 27/مارس/2021 - 02:26 م
المعهد القومي للحوكمة
المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة
أميرة ممدوح
طباعة
أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- عن فتح باب التقدم بهاكثون صناعة السينما والتكنولوجيا أولى فعاليات مشروع مختبر الابتكار المستدام؛ وذلك بدءًا من غد الأحد؛ بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجيمناي إفريقيا، وجمعية المصدرين المصريين.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن مشروع مختبر الابتكار المستدام هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ والذي يستهدف العمل على دعم وتطوير الابتكارات التي تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن أربعة مختبرات هى الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والاقتصاد الإبداعي، والابتكارات الحكومية.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم الفني والتقني من خلال توفير معامل لتصنيع النماذج الأولية لتلك المشروعات ومساعدتها على اختبار هذه النماذج والتحقق منها باستخدام تكنولوجيا التصنيع، بالإضافة إلى دمج مخرجات عمل هذه الشركات الناشئة المتخرجة من المختبر في سلاسل القيمة العالمية من خلال رفع القدرات التصديرية لهذه الشركات.

من جانبها أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المشروع يأتي في إطار مبادرة "كُن سفيرًا" التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب المصري في الفئة العمرية من ١٨-٣٥ عامًا، مشيرة إلى مساهمة المشروع في إكمال الحلقة بين مخرجات مبادرة "كُن سفيرًا" ثم تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات مبتكرة تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال الأنشطة المختلفة التي تقدم تحت مظلة كل مختبر من أنشطة احتضان ومسرعات أعمال وخدمات استشارية.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف أنه بدءًا من غدٍ الأحد الموافق 28 مارس ولمدة 10 أيام سيتم فتح باب التقدم في أولى فعاليات مختبر الابتكار المستدام؛ والمتمثلة في هاكثون صناعة السينما والتكنولوجيا التابع لمختبر الاقتصاد الإبداعي، على أن تطلق فعاليات الهاكثون يوم 10أبريل القادم ولمدة 3 أيام.

تابعت شريف أن الهاكثون يهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة الشباب من رواد الأعمال المهتمين بصناعة السينما والتكنولوجيا ودعم مشروعاتهم، وذلك للنهوض بصناعة السينما التي تعد من أهم الصناعات الإبداعية المصرية، مشيرة إلى أن الهاكثون يعمل في إطار تحقيق أربعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق، والحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت أن التقديم والمشاركة في الهاكثون سيكون من خلال الرابط https:forms.gleS75zzTZupbbR9nxP9 على أن يكون المشاركون من طلاب وخريجي معاهد السينما، وأكاديمية الفنون، وكليات الهندسة أقسام العمارة، وهندسة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى كليات الفنون الجميلة والتطبيقية، وأن تتراوح سن المشارك من 20 لـ 35 سنة، على أن تكون لديه خبرة عملية أو دراسية في مجال صناعة السينما والإنتاج والتكنولوجيا، كما يمكن التقديم في شكل فريق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

«برودة ورياح وشبورة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار


الصور

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

image description

استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي نواب حزب مستقبل وطن لبحث دعم مشاريع التنمية

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

السعودية تؤكد حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

مشوار حياة بديع خيري في احتفالية بالهناجر.. الأحد

طارق المنهالى: خشبة المسرح الغنائى مهجورة بسبب كورونا

انطلاق ثاني جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ».. الثلاثاء

بعد بروتوكول «التنسيق الحضاري» و«مطروح».. تفاصيل تطوير محيط قلعة شالي في سيوة