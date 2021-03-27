لشرائها وتوزيعها.. «التموين» تطرح كوبونات سلعية بـ2 مليون جنيه

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في طرح أعداد كبيرة من الكوبونات السلعية بمنافذها في المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة لشركات تجارة الجملة بفئات الـ20 والـ 50 والـ 100 جنيه، ليحصل عليها القادرين لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا.وقال المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه تم طباعة كوبونات سلعية بقيمة 2 مليون جنيه متوفرة في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة لشركات تجارة الجملة، لافتا إلى أن فكرة تلك الكوبونات قد تم تنفيذها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية للعام الثاني علي التوالي، بما يحقق الهدف منها باعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعي، حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة فى توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية.وأضاف خليل، أن هذه الكوبونات السلعية بقيمة نقدية تترواح مابين 20 حتى 100 جنيه، يصرف مقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين اختيار السلع التي يفضلها بقيمة هذه الكوبونات وفقًا لاحتياجاتهم.وقال إن كوبونات المشتريات بمواصفات جيده تحول دون التلاعب فيها، وأماكن بيعها ستكون من خلال فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية، ليتمكن المواطنين القادرين من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شرائها من الآن.وفي السياق، قال الحسيني عدروس، مدير فرع المجمعات الاستهلاكية بالجيزة، إن الكوبونات متوفرة وتم تفعيلها حاليا في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية، ليحصل عليها القادرين لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا كأولوية لوصول السلع التي يحتاجونها.وتابع عدروس، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المواطن صاحب الكربون السلعي أو كوبون المشتريات له الحق في اختيار السلع التي تناسبه حسب القيمة النقدية المتوفرة لثلاث كوبونات.واضاف أنه يتم حاليا طرح الشنط الرمضانية بسعر يتراوح مابين 60 حتى 200 جنيه، حسب الأصناف وعدد السلع والكميات والأوزان.