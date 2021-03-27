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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«صوت هائل يشبه الانفجار».. أقوال الشهود في انهيار عقار جسر السويس

السبت 27/مارس/2021 - 02:05 م
انهيار عقار جسر السويس
انهيار عقار جسر السويس
حسام التمساح
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استمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من شهود العيان في انهيار عقار بجسر السويس، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 24، وأكدوا ان العقار مأهول بالسكان وتعيش فيه أسر كاملة.

وأضاف شهود العيان أنه العقار يوجد به مصنع ملابس يمتلكه شخص من جنسية عربية ويعمل معه أفارقة ومصريون وعرب، مشيرين إلى أنهم وقت الانهيار كانوا في منازلهم وسمعوا صوت هائل يشبه الانفجار فخرجوا لاستكشاف ما يحدث ففوجئوا بأن العقار ينهار فهرولوا إليه لإنقاذ من فيه من أرواح وأبلغوا القوات الأمنية.

والمتوفون في الحادث هم كل من: مصطفى محمود علي أحمد (32 سنة)، محمود محمد محمود أحمد (30 سنة)، عمرو موظف سابق، محمود محمد فكري (26 سنة)، عبد السلام السيد إبراهيم (55 سنة)، كمال صبري بوحة (22 سنة)، واثنين مجهولي الهوية.

والمصابين هم: عبد الفتاح أحمد عبد الباقي (19 سنة)، أحمد فهيم احمد محمود (28 سنة)، أشرف رمضان جاد الرب (28 سنة)، إسلام محمد أحمد (20 سنة)، محمد حمدي عبد الغني (25 سنة)، معاذ محمد محمود (17 سنة)، علي سعيد علي أحمد (25 سنة)، محمود ربيع عيد (30 سنة)، محمد أحمد محمود (30 سنة)، بلال أحمد محمود عبد العال (15 سنة)، حسام حسين محمود (22 سنة)، أحمد حسن (30 سنة)، علي محمد جابر (25 سنة)، هشام محمد إبراهيم القاضي (26 سنة)، صلاح عبد الباسط صلاح (29 سنة)، مصطفى موافق أحمد (27 سنة) محمود عطا محمود (27 سنة).

كان قد انتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثث ضحايا انهيار عقار جسر السويس وكلفت بالتصريح بدفن الجثث وتسليمهم لذويهم

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا في الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).

وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.

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