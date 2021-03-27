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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال»: تنشيط القطاع العقاري يعود بالنفع على صناعة مواد البناء

السبت 27/مارس/2021 - 02:05 م
أحمد الزيات
أحمد الزيات
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التوجيه الرئاسي للبنك المركزي بإطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% ستؤدي إلي انتعاش القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.

و اضاف الزيات لـ"الدستور"، أن تنشيط القطاع العقاري سيعود بالنفع على قطاع صناعات مواد البناء والدهانات، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل، وإعادة تشغيل المصانع مرة اخرى بعد حالة الركود التي شهدتها خلال الموجة الاولى من جائحة كورونا.

وتابع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن المدن الجديدة التي تقوم الدولة بتدشينها ستساعد على جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية لمصر، لان المستثمر دائمًا يبحث عن بيئة استثمارية جيدة ومواكبة للاحداث.

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