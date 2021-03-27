انطلاق المرحلة الأولى من التطعيم ضد كورونا فى العراق

أطلقت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، المرحلة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في 81 منفذًا بالعاصمة (بغداد).وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن التميمي أطلقت دائرة صحة بغداد الرصافة الجولة الأولى من حملة اللقاح ضد فيروس كورونا برئاسة ومتابعة ميدانية من قبل مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبدالغني الساعدي في عشرة قطاعات وعبر 35 منفذًا في الرصافة من أصل 660 منفذًا في عموم العراق لإعطاء لقاح أسترازينيكا للمواطنين".وأضاف البيان أن "دائرة صحة الكرخ أطلقت هي الأخرى الجولة الأولى من اللقاحات بـ 46 منفذًا".