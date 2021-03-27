مُصادر كنيسة: إلغاء حج الأقباط إلى القدس العام الحالى بسبب كورونا

كُشفت مصادر كنسية مُطلعة من أحد الشركات السياحية المخُتصة في تنظيم رحلات الأقباط إلى القدس في عيد القيامة المجيد تفاصيل رحلات حج الأقباط إلى القدس في عيد القيامة المجيد لعام2021.وأضافت المصادر الكنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن جائحة كورونا تتسبب هذا العام في إلغاء حج الأقباط إلى القدس وزيارة الأماكن الدينية خلال إحتفالات عيد القيامة المجيد والذي يُحل في 1 مايو الجاري.ولفتت المصادر الكنسية: أن إلغاء رحلات الأقباط إلى القدس يأتي للعام الثاني على التوالى حيث تسببت الموجة الأولى العام الماضي في إلغاء رحلات الأقباط إلى القدس.يذكر أنه يُتضمن برنامج حج الأقباط المسيحيين إلى القدس، بزيارة عين كارم وزيارة كنيسة يوحنا المعمدان، ثم زيارة حقل الرعاة ثم التوجه إلى بيت لحم لزيارة كنيسة المهد، بالإضافة إلى زيارة جبل الزيتون، والتوجه إلى القدس القديمة وكنيسة القيامة لحضور القداس بمناسبة أحد الشعانين وزيارة بيت مارمرقس الرسول، وزيارة كنيسة القيامة بالقدس الشرقية وزيارة القبر المقدس ومطرانية الأقباط الأرثوذكسية بالقدس.وفي نهاية برنامج الزيارة يتم التوجه إلى بيت لحم لزيارة كنيسة المهد، حيث يوجد المذود المقدس وزيارة كنيسة جماجم الأطفال وسانت كاترين ثم زيارة مغارة الحليب، ثم حضور صلاة الجمعة العظيمة بالقدس الشرقية القديمة، وفي صباح سبت النور يتم التوجه إلى كنيسة القيامة لحضور ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح.