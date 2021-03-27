طقس الغد مائل للبرودة نهارًا.. والقاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدا الأحد، نهارا مائلة للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، لطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة.والطقس ليلا بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء.وفرص أمطار حقيقية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 20 12الإسكندرية 19 14وادى النطرون 20 12طنطا 19 13شبين الكوم 20 12دمنهور 19 12بلطيم 18 12مطروح 17 13السلوم 18 12سيوة 20 08بورسعيد 19 14دمياط 18 14الزقازيق 20 12المنصورة 19 12الاسماعيلية 21 10السويس 21 11العريش 19 13رفح 18 14رأس سدر 21 11نخل 20 08نويبع 24 14طابا 22 13كاترين 18 07الطور 24 14شرم الشيخ 25 16الغردقة 25 14مرسى علم 23 16الفيوم 21 12بنى سويف 21 12المنيا 22 12أسيوط 23 11سوهاج 24 13قنا 25 13الأقصر 26 14أسوان 27 14إدفو 27 14أبوسمبل 28 15الوادى الجديد 26 14شلاتين 27 17أبورماد 28 16حلايب 25 19رأس حدربة 24 18