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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الغد مائل للبرودة نهارًا.. والقاهرة 20

السبت 27/مارس/2021 - 02:27 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدا الأحد، نهارا مائلة للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، لطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة.

والطقس ليلا بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء.

وفرص أمطار حقيقية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
الإسكندرية 19 14
وادى النطرون 20 12
طنطا 19 13
شبين الكوم 20 12
دمنهور 19 12
بلطيم 18 12
مطروح 17 13
السلوم 18 12
سيوة 20 08
بورسعيد 19 14
دمياط 18 14
الزقازيق 20 12
المنصورة 19 12
الاسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 19 13
رفح 18 14
رأس سدر 21 11
نخل 20 08
نويبع 24 14
طابا 22 13
كاترين 18 07
الطور 24 14
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 25 14
مرسى علم 23 16
الفيوم 21 12
بنى سويف 21 12
المنيا 22 12
أسيوط 23 11
سوهاج 24 13
قنا 25 13
الأقصر 26 14
أسوان 27 14
إدفو 27 14
أبوسمبل 28 15
الوادى الجديد 26 14
شلاتين 27 17
أبورماد 28 16
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18

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