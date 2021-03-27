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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: عمليات استباقية ضد داعش في سامراء

السبت 27/مارس/2021 - 02:17 م
داعش
داعش
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نفذت قيادة عمليات سامراء في العراق، اليوم السبت، عمليات استباقية ضد بقايا تنظيم (داعش) الإرهابي بعدد من المناطق.

وقال قائد عمليات سامراء، اللواء الركن علي مثجل خلف المالكي- في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القوات الأمنية نفذت عمليات استباقية ودوريات وكمائن بهدف منع العصابات الإرهابية من الاحتكاك بالمواطنين وعدم إعطائهم فرصة بافتعال المشكلات".

وأكد المالكي وجود تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي في محور سامراء والحشد العشائري والشرطة الاتحادية من خلال الواجبات المشتركة لكافة القطعات.

من ناحية أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل أخطر تجار المخدرات في العاصمة (بغداد) في عملية أمنية نوعية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: "إن جهاز الأمن الوطني يواصل عملياته المتميزة والنوعية لمكافحة الجريمة، حيث نفذ أبطال الجهاز عملية فجر اليوم للقبض على أحد أبرز وأخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد، إلا أنه أقدم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن العملية أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخر، مؤكدة أن جهاز الأمن الوطني تعهد بمواصلة حماية المجتمع العراقي وتحصينه من العابثين بأمنه، ومحاربة قادة الإرهاب والجريمة المنظمة أينما كانوا.

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