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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تثمّن جهود الأهالي في حادث «قطاري سوهاج»

السبت 27/مارس/2021 - 02:28 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
محمد إبراهيم
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عقب انتهاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من حديثه في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء حول حادث تصادم القطارين أمس بسوهاج، تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تداعيات الحادث، معربة عن تجديد خالص تعازيها للشعب المصري وأهالي ضحايا الحادث، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه عقب إبلاغ هيئة الإسعاف المصرية بوقوع الحادث، وفي غضون أقل من 5 دقائق وصلت أول سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتلاها وصول باقى سيارات الإسعاف التي وصل عددها إلى 105 سيارات، وذلك من مرفق إسعاف سوهاج والمحافظات المجاورة؛ بهدف التمكن من النقل الآمن للحالات في وقت قياسيّ، حيث تم توجيه الحالات إلى مستشفيات محافظتي سوهاج وأسيوط، إلى جانب بعض مستشفيات محافظة قنا.

وفي هذا الصدد، تقدمت وزيرة الصحة بالشكر للأهالي الذين سارعوا بالمشاركة في عمليات نقل الحالات المصابة والوفيات، وكذا قيامهم بالتبرع بالدم، منوهة إلى أنه في إطار التعامل مع تداعيات الحادث، تم إمداد المستشفيات بنحو 3000 كيس دم، بالإضافة إلى نحو 3400 كيس دم وبلازما كانت بالفعل متوافرة بالمحافظة.

وحول تشخيص الحالات المصابة، أوضحت الوزيرة أن 116 حالة من المصابين يعانون من كسور في العظام، و49 تتطلب جراحات مختلفة، و20 حالة يعانون من غيبوبة تامة ما بعد الارتجاج، مشيرة إلى أنه تم إجراء تدخل جراحي لـ11 حالة من المصابين، كما تم نقل 3 حالات جراحات دقيقة إلى معهد ناصر أمس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن نقل الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات من القاهرة، إلى جانب نقل الحالات التى تحتاج إلى العلاج أو التدخل الجراحي بالقاهرة.

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