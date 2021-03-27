قطر تسجل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 483 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و131 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 177135 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11300 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1706760 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 14296 حالة.وسجلت قطر حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 284 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 382 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 162555 حالة.ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 19293 جرعة من لقاحات (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد جرعات اللقاح إلى 721236 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.