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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط حجز تطعيم كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي

السبت 27/مارس/2021 - 02:17 م
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
شيماء حسين
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مازال رابط حجز تطعيم كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي يحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انطلاق الموقع في 28 فبراير الماضي من قبل الراغبين في الحصول على جرعة اللقاح المستورد للفيروس، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات حجز لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والبيانات مطلوبة تسجيلها.

رابط حجز تطعيم كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يستوعب تسجيل بيانات أكثر من 5 مليون مواطن في وقت واحد للحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يعمل على تدمير الخلايا المناعية في الجسم ويقضي على الأجهزة الحيوية بالكامل ويتسبب في الوفاة الفورية وذلك لأنه ينتشر بسرعة فائقة خاصة في ظل ظهور السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس الذي ظهر في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وحصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن حتى الآن بمختلف دول العالم خاصة الدول الأوروبية.

خطوات حجز لقاح فيروس كورونا إلكترونيا

يستطيع المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تسجيل بياناتهم عبر الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار تسجيل بيانات لقاح كورونا

كتابة بيانات الراغب في الحصول على جرعات لقاح كورونا كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...)

اختيار اقرب مستشفى لمكان سكنك يمكن الحصول على لقاح كورونا من خلالها

كتابة بيانات التواصل ( رقم التليفون والبريد الإلكتروني)

الضغط على حفظ البيانات وانتظار رسالة نصية بموعد ومكان التطعيم خلال 24 ساعة فقط

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كيفية تسجيل لقاح كورونا إلكترونيا

الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا

رابط حجز تطعيم كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي يمكنه استخدامه لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الفئات الأولى بالحصول على التطعيم من أعضاء الهيئة الطبية خاصة العاملين بمستشفيات العزل و كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الذين ضعفت مناعتهم بسبب شدة المرض.

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