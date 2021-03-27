انطلاق حملة تطعيم الجرعة الثانية لشلل الأطفال بمطروح غدًا

عقدت مديرية الصحة بمطروح برئاسة الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعها، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق تطعيم أطفال مطروح بالجرعة الثانية في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بحضور الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية وعبد القادر مطاوع مراقب أول الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة.وأكد الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية والمسئول عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمطروح، خلال حديث لـ"الدستور، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال "الجرعة الثانية"، غدا الأحد وتستمر حتى 31 من مارس الحالي.وأضاف أنه سيتم العمل فى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في 8 إدارات صحية على مستوى محافظة مطروح، مشيرا إلى أن المستهدف في الحملة تطعيم الجرعة الثانية لـ121 ألفا و392 طفل من خلال 405 فرق طبية، موضحا أن إجمالي كمية الطعوم المستهدفة فى الحملة 6 آلاف و490 زجاجة فئة 20 جرعة.