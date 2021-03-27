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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

احتفالًا بهم.. إطلاق مبادرة «عمر بيت يتيم» في أبريل

السبت 27/مارس/2021 - 01:54 م
مبادرة عمر بيت يتيم
مبادرة عمر بيت يتيم
وائل القمحاوى
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أعلن مجلس إدارة الأورمان أن إحتفال الجمعية بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من أبريل من كل عام مستمر ولن ينقطع أبدًا.

وقال إن الأورمان قد أخذت على عاتقها ومنذ أطلقت إحتفالات يوم اليتيم قبل أكثر من ثمانية عشر عامًا أن تكون الجمعة الأولى إنطلاقة عملية نحو عام كامل من الجهد لصالح الأيتام وأن إحتفال هذا العام سوف يأخذ شكلًا آخر تماشيًا مع ظروف انتشار فيروس كورونا حيث تطلق الأورمان مبادرة "عمر بيت يتيم" باستهداف تقديم دعم مباشر للأيتام الأشد احتياجًا في القرى الأكثر فقرًا تحقيقا لهدف الاحتفال بيوم اليتيم بتوجيه أنظار الرأي العام لمشاكل وهموم الأيتام في ربوع مصر وخلق حلول عملية تغير من واقع معيشتهم وتصنع لهم مستقبل أفضل.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، رئيس اللجنة العليا المنفذة لاحتفالات يوم اليتيم أن الجمعية واللجنة ملتزمتان بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بعدم تنفيذ فعاليات مجمعة للحد من انتشار فيروس كورونا وأنها وفي هذا الإطار سوف تكون إحتفالات يوم اليتيم لهذا العام من خلال إطلاق مبادرة "عمر بيت يتيم".

وأكد أن المبادرة تستهدف تقديم الدعم لشرائح الأيتام في أنحاء الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مختلفة ومتنوعة، وتقديم خدمات طبية ومساعدات عينية لهم في منازلهم، فضلًا عن كفالة الأيتام داخل منازلهم على مستوى محافظات الجمهورية من خلال إعادة إعمار المنازل وتسقيفها وتوصيل المياه لها وتقديم مواد غذائية وخدمات صحية.

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظات الجمهورية المختلفة نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب جميع المحافظات والتجمعات القبلية والبدوية داخل الجمهورية وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية أنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها. وأضاف أن الخدمات الإنسانية المقدمة لهؤلاء الأيتام لهذا العام سوف تشمل أيضا دعمهم في الحصول على تقديم مساعدات موسمية لهم تعينهم على مواجهة ظروف الحياة بشكل عام، ودعمهم في استكمال تعليمهم في السنوات الدراسية المختلفة.

يذكر أن جمعية الأورمان أطلقت احتفالات يوم اليتيم قبل عدة سنوات من الآن واستمرت طوال هذه الفتـرة بهدف تعريف الرأي العام بقضايا هذه الشريحة ودعم الرأي العام لإيجاد حلول لمشكلات الأيتام في قرى ونجوع العالم.

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