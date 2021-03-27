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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق النصر

السبت 27/مارس/2021 - 01:53 م
محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف طريق النصر
ولاء القاضى
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أجرى ظهر اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية بمركز ومدينة الشهداء لتفقد عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المركز، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى، واللواء علاء رشاد السكرتير العام ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ووفد المنطقة المركزية، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق النصر "جسر المشروع" باعتماد مالي (14) مليون جنيه بطول 3،600 متر وبعرض 20 مترا بنسبة تنفيذ 75%.

وأوضح مدير مديرية الطرق بالمحافظة أن أعمال التطوير بالطريق تتضمن إنشاء حارة جديدة من الجهة اليمنى بطول 1،700 متر وبعرض 10 أمتار بداية من المجزر وحتى الموقف وكذا أعمال التوسعة من الجهة اليسرى بطول 1،700 متر وبعرض 5 أمتار، بالإضافة إلى رصف ورفع كفاءة باقي الطريق، ووجه المحافظ رئيس المدينة برفع وإزالة كافة الإشغالات من على جانبي حرم الطريق وكلف بالبدء في إنشاء رصيف على الجانب الآخر من الطريق ونقل أعمدة الإنارة بالتنسيق مع شركة الكهرباء وزرع أعمدة إنارة ديكورية بالجزيرة الوسطى حفاظًا على المظهر العام للطريق كونه هام وحيوي، يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية بالنهوض والارتقاء بقطاع الطرق بنطاق المحافظة.

وخلال جولته استمع المحافظ لطلبات الأهالي ومنها رصف شارع سكة الباشا المتفرع من شارع جسر المشروع وعلى الفور وجه المحافظ مدير مديرية الطرق برصف الشارع والبدء غدًا فى رصف الجانب الآخر من الطريق، مشددًا بتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لنهو الأعمال في توقيتاتها المحددة، كما وجه رئيس المدينة ببحث إمكانية إنشاء منطقة حرفية تخدم الصناع وأصحاب الحرف اليدوية بالمركز.

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة بمركز الشهداء من مد وتدعيم شبكات المياه وتوصيل الغاز الطبيعي بهدف إحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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