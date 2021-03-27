حبس عاطلين بتهمة سرقة المساكن بالمفتاح المصطنع فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بارتكاب 9 وقائع سرقات مساكن بطريقة المفتاح المصطنع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم إدارة مكافحة جرائم السرقات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دائرة قسمى شرطة الدخلية وأول العامرية مسرحا لارتكاب الوقائع.وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 9 حوادث سرقة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.