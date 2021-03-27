رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى جوبا

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم السبت إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة تستغرق يومًا واحدًا، يرافقه خلالها وزير العدل نصر الدين عبد الباري.ووفق الوكالة السودانية للأنباء(سونا) اليوم، كان في استقبال البرهان والوفد المرافق له بمطار جوبا الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وعدد من أعضاء حكومته.