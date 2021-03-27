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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة برلماني بشأن تأخر تطوير ستاد دمياط الرياضي

السبت 27/مارس/2021 - 01:49 م
الدكتورة إيفلين متى
الدكتورة إيفلين متى بطرس
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، اليوم السبت، طلب إحاطة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن تأخر أعمال تطوير وتجديد استاد دمياط الرياضي لأكثر من ثلاثة أعوام.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إن استاد دمياط الرياضي، يشكل أهمية كبيرة لأهالي المحافظة، وأهمية خاصة للشباب، حيث أنه يعد المتنفس الوحيد لهم لممارسة كافة الأنشطة الرياضية لهم، ومع ذلك قطار التطوير يأبى أن يصل إلى استاد دمياط الرياضي على الرغم الجهود الحثيثة التي نقوم بها على مدار عامين.

وتابعت، أن هناك شكاوى عدة تلقتها من شباب المحافظة، بعد حالة الإهمال والتردي التي وصل إليها استاد دمياط الرياضي، حيث تدهورت حالة أرضية الملعب، ومنشآته، وأصبح الاستاد خارج نطاق الخدمة.

وأوضحت "متى"، أن محافظة دمياط سبق وإن أعلنت في مايو عام 2018 موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، على تطوير استاد دمياط ومدرجاته بتكلفة تتراوح من 60 إلى 70 مليون جنيه وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2018، دون أن نرى أي أعمال على أرض الواقع.

وطالبت "نائبة دمياط"، بسرعة تنفيذ أعمال تطوير استاد دمياط الرياضي في أسرع وقت، باعتباره أحد المطالب الرئيسية لشباب دمياط، وحتى يكون مؤهلًا لممارسة الأنشطة الرياضية، واستضافة البطولات الرياضية التي تحتضنها المحافظة.

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