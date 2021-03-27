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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يؤجل فعاليات العيد القومى بسبب قطارى سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 01:48 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، تأجيل فعاليات العيد القومي لمحافظة بني سويف وتعليق أي فعاليات أو أنشطة، والتي كان من المقرر إقامتها في إطار هذه المناسبة، وذلك تضامنًا مع أسر وأهالي ضحايا ومصابي حادث قطاري سوهاج الذي وقع "أمس الجمعة".

وجدد محافظ بني سويف تعازيه ومواساته لأهالي وأسر ضحايا الحادث الأليم الذي ألمً بالشعب المصري كافة، معربا عن خالص دعواته بالرحمة والمغفرة لضحايا الحادث، وأن يمن المولى عز وجل على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه.

يذكر أن محافظة بني سويف تحتفل بعيدها القومي في 15 مارس من كل عام إحياءً لذكرى مشاركة أبناء بني سويف في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول ضد الاحتلال الإنجليزي "آنذاك"، حيث تستمر احتفالات المحافظة على مدار شهر كامل وتشمل افتتاحات لمشروعات خدمية وتنموية بجانب بعض الفعاليات الاحتفالية الآخرى.

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