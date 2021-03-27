مجلس التعاون الخليجي يعزي مصر في ضحايا حادثي سوهاج وجسر السويس

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا حادثي اصطدام قطارين في محافظة سوهاج وانهيار عقار جسر السويس بالقاهرة.ووفقًا لما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر موقعها الرسمي اليوم السبت، قدم الأمين العام أحر التعازي والمواساة لأهالي ضحايا الحادثين، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وداعيًا للمصابين بالشفاء العاجل.وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، منذ قليل، تعديل إحصائيات ضحايا حادث قطاري سوهاج إلى 185 إصابة و19 حالة وفاة.