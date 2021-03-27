رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: صرف تعويضات حادث قطارى سوهاج خلال أسبوع

السبت 27/مارس/2021 - 01:57 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جارٍ إنهاء إجراءات صرف تعويضات أسر ضحايا ومصابي حادث قطاري سوهاج، وسيتم الصرف فوريًا في أقل من أسبوع.

وأضافت "القباج"، أنها اجتمعت اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بتقديم كل سبل الرعاية وتأمين أسر الضحايا والمصابين بشكل كامل، بالإضافة إلى ضرورة صرف التعويضات للمستحقين من أسر المتوفين أو المصابين في حادث قطاري سوهاج.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الوزراء، أن كل أسرة متوفى تحصل على 100 ألف جنيه تصرف من التضامن الاجتماعي.

وكان قد وقع حادث تصادم صباح أمس الجمعة، بين قطارين في محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

لماذا غاب كامل الوزير عن مؤتمر «الحكومة» حول حادث القطار؟

وزيرة التضامن: صرف تعويضات حادث قطارى سوهاج خلال أسبوع

حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات


الصور

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

image description

استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي نواب حزب مستقبل وطن لبحث دعم مشاريع التنمية

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

السعودية تؤكد حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

مشوار حياة بديع خيري في احتفالية بالهناجر.. الأحد

طارق المنهالى: خشبة المسرح الغنائى مهجورة بسبب كورونا

انطلاق ثاني جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ».. الثلاثاء

بعد بروتوكول «التنسيق الحضاري» و«مطروح».. تفاصيل تطوير محيط قلعة شالي في سيوة