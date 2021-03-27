وزيرة التضامن: صرف تعويضات حادث قطارى سوهاج خلال أسبوع

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جارٍ إنهاء إجراءات صرف تعويضات أسر ضحايا ومصابي حادث قطاري سوهاج، وسيتم الصرف فوريًا في أقل من أسبوع.وأضافت "القباج"، أنها اجتمعت اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بتقديم كل سبل الرعاية وتأمين أسر الضحايا والمصابين بشكل كامل، بالإضافة إلى ضرورة صرف التعويضات للمستحقين من أسر المتوفين أو المصابين في حادث قطاري سوهاج.وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الوزراء، أن كل أسرة متوفى تحصل على 100 ألف جنيه تصرف من التضامن الاجتماعي.وكان قد وقع حادث تصادم صباح أمس الجمعة، بين قطارين في محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.