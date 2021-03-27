اختتام الدورة الـ43 لإعداد المخطوبين بالكنيسة الكاثوليكية

اختتم اليوم مركز العائلة المقدسة التابع للإيبارشية، الدورة الـ٤٣ لإعداد المخطوفين، حيث قام الأنبا كيرلس وليم، مطران الكاثوليك بأسيوط، بتوزيع شهادات التخرج، بعد أن استمع لردود فعل المخطوبين ولأرائهم.ومن جهته أقيمت صلوات درب الصليب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، وذلك بمشاركة أسرة القديس توما الإكويني.