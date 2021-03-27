انطلاق ثاني جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ».. الثلاثاء

تنطلق في الساعة الثالثة عصر الثلاثاء المقبل٬ ثاني جلسات سلسلة اللقاءات التي ينظمها معهد جوتة في إطار برنامج "القاهرة.. الأمل يبدأ" لدعم صناعة النشر في مصر، وسوف يصاحبها ترجمة فورية باللغة العربية.ومن المقرر أن يتحدث خلال اللقاء كل من رانيا حنا، شاركت في تأسيس منصة التجارة الإلكترونية للكتب - بوك باز "BookBuz"، ورينيه كول، مدير خدمات النشر والتجارة الإلكترونية لمتجر الكتب الألماني "إيه. شتاينيشه بوخ هاندلونج" مؤسس مشارك وشريك إداري في وكالة " Buchsuite" المعنية بتقديم خدمات إلكترونية لقطاع صناعة الكتاب على الإنترنت، ويديره علي عبد المنعم رئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين المصريين.وكان معهد جوتة قد أطلق مؤخرًا برنامج "القاهرة.. الأمل يبدأ" بالتعاون مع معرض فرانكفورت للكتاب وكل من اتحاد الناشرين المصريين ومبادرة أصوات عربية.ويشمل برنامج: "القاهرة.. الأمل يبدأ" سلسلة من اللقاءات تعكس خبرات وتصورات الناشرين في العالم لكيفية التغلب على صعوبات نشر وتوزيع الكتب في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19"، مع التركيز على التجارب المصرية.تعقد الجلسات خلال الفترة بين شهري مارس، يوليو٬ ويشارك فيها متحدثون وخبراء في صناعة النشر من مصر وألمانيا وسويسرا.يستهدف برنامج "القاهرة.. الأمل يبدأ" الناشرين المحترفين، ويمكن لهم التسجيل للمشاركة والتفاعل مع المناقشات من خلال منصة (زووم) التي أتاحها معهد جوتة عبر موقعه الإلكتروني.