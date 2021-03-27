صربيا تسلم روسيا أجزاء طائرة شبح أمريكية أسقطت قبل 23 عامًا

أفادت مصادر إعلامية روسية، بأن السلطات الصربية سلمت وفدًا عسكريًا روسيًا حطام طائرة الشبح الأمريكية "إف 117 نايت هوك"، التي أسقطت خلال الحرب في يوغوسلافيا عام 1999.وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم السبت، أن العقيد المتقاعد في الدفاع الجوي الصربي، زولتان داني قدم أجزاء الطائرة، التي كانت محفوظة في متحف الطيران ببلجراد للجانب الروسي بمناسبة الذكرى الـ23 لبدء حلف الناتو بقصف يوغوسلافيا.وكانت طائرة الشبح قد أسقطت في 27 مارس 1999، أي في اليوم الثالث للعدوان الذي شنته قوات الناتو ضد يوغوسلافيا، في منطقة تبعد نحو 60 كيلومتًرا عن العاصمة الصربية.يذكر أن هذه هي المرة الوحيدة التي تم فيها إسقاط "إف 117" في ظروف القتال، وأوقف سلاح الجو الأمريكي استخدام هذه الطائرات رسميًا عام 2008.