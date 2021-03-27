«الجمعيات الأهلية»: طلبات لصرف تعويضات لأسر ضحايا ومصابي قطاري سوهاج

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقدمت بطلبات لمنح تعويضات للمصابين وأسر المتوفين بحادث تصادم قطاري سوهاج.وأضاف عبدالقوي لـ"الدستور"، أنه على الفور تم تعبئة جهود الجمعيات الأهلية لتوفير مهمات الإغاثة اللازمة بما يشمل المواد الغذائية وأدوات التعقيم والحماية الشخصية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة أسر المصابين من المراكز المحيطة بسوهاج ومن خارج المحافظة.وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه وفقا لتعليمات رئيس الوزراء، قامت الوزارة بفتح حساب لتعبئة هذه الموارد، مشددة على أن هذا الحساب خارج موارد الدولة، مشيرة إلى أنهم في مرحلة حصر الخسائر للأسر حاليا ومعرفة معلومات عن الأسر التي لديها ضحايا ومصابون.وأشارت إلى أن الوزارة ستخرج مساعدات فورية من المؤسسة العامة للتكافل ومن جمعيات أهلية وأنهم لم ينتظروا حتى خروج وثائق المستشفيات وشهادات الوفاة، مؤكدة أن الوزارة سترعى الأسرة التي فقدت عائلها في الحادث، وستتكفل بها وكذلك الأسر التي فقدت شابا كان يعولها.