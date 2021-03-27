تشييع جثمان عامل لقى مصرعه أسفل عجلات قطار بالمنيا

شيع أهالى عزبة الفشنية التابعة لمركز المنيا، اليوم السبت، جثمان كريم خميس أبوالعينين، 19 سنة، عامل، لقي مصرعه عقب سقوطه من باب قطار كان متجها من محافظة المنيا إلى محافظة القاهرة أمام مركز بنى مزار شمال المحافظة أثناء توقف القطار أمام محطة بنى مزار، حيث انزلقت إحدى قدميه من باب القطار، فسقط تحت عجلات القطار ولقى مصرعه على الفور.كان تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائى بمصرع كريم خميس 19 سنة، عامل، ومقيم بعزبة الفشنية بمركز المنيا عقب سقوطه تحت عجلات القطار أمام محطة بنى مزار لانزلاق إحدى قدميه من باب القطار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة بنى مزار العام، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثمان بعد تسليمها لذويه وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.