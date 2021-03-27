رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نساء مصر» ناعية ضحايا قطارى سوهاج: نتيجة تراكم سنوات من الفساد

السبت 27/مارس/2021 - 02:09 م
الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي
أشرف لاشين
طباعة
نعت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، ضحايا الحادث الأليم في تصادم قطارين على خطوط السكة الحديد بسوهاج، والذي خلف عشرات الضحايا ما بين وفيات ومصابين.

وقالت العبسي، في بيان اليوم: "بكل الحزن والأسى أتقدم بخالص العزاء لأهالي ضحايا قطار سوهاج ودعائي بالشفاء لكل المصابين".

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر: "كم نشعر بالوجع لوقوع هذا الحادث الأليم الذي حدث نتاج تراكم سنوات وسنوات من الإهمال والفساد".

وتابعت: "عزائي أن الدولة وجهت كل جهودها لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة النقل ضمن خطتها المعلنة لمحاربة الفساد بالتوازي مع الإصلاح والتطوير".

ودعت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الله عز وجل أن تنتصر نوايا الخير والعمل الجاد والمنظم على فساد وإهمال سنوات وسنوات سابقة لهذا العهد الجديد الذي يضع نصب عينيه الوطن والمواطن.

واختتمت: "كلي يقين أن ذلك لن يحدث بين ليلة وضحاها بل يسير ضمن خطة تنفيذية بجدول زمني محدد، فما تم إنجازه نفخر به جميعا ونتطلع لمزيد من التطور في منظومة النقل والصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة لتظل المواطنة بقلب وعقل المواطن".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«برودة ورياح وشبورة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات

وزيرة التضامن: صرف تعويضات حادث قطارى سوهاج خلال أسبوع


الصور

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

image description

استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي نواب حزب مستقبل وطن لبحث دعم مشاريع التنمية

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

السعودية تؤكد حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

مشوار حياة بديع خيري في احتفالية بالهناجر.. الأحد

طارق المنهالى: خشبة المسرح الغنائى مهجورة بسبب كورونا

انطلاق ثاني جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ».. الثلاثاء

بعد بروتوكول «التنسيق الحضاري» و«مطروح».. تفاصيل تطوير محيط قلعة شالي في سيوة