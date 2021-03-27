«نساء مصر» ناعية ضحايا قطارى سوهاج: نتيجة تراكم سنوات من الفساد

نعت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، ضحايا الحادث الأليم في تصادم قطارين على خطوط السكة الحديد بسوهاج، والذي خلف عشرات الضحايا ما بين وفيات ومصابين.وقالت العبسي، في بيان اليوم: "بكل الحزن والأسى أتقدم بخالص العزاء لأهالي ضحايا قطار سوهاج ودعائي بالشفاء لكل المصابين".وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر: "كم نشعر بالوجع لوقوع هذا الحادث الأليم الذي حدث نتاج تراكم سنوات وسنوات من الإهمال والفساد".وتابعت: "عزائي أن الدولة وجهت كل جهودها لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة النقل ضمن خطتها المعلنة لمحاربة الفساد بالتوازي مع الإصلاح والتطوير".ودعت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الله عز وجل أن تنتصر نوايا الخير والعمل الجاد والمنظم على فساد وإهمال سنوات وسنوات سابقة لهذا العهد الجديد الذي يضع نصب عينيه الوطن والمواطن.واختتمت: "كلي يقين أن ذلك لن يحدث بين ليلة وضحاها بل يسير ضمن خطة تنفيذية بجدول زمني محدد، فما تم إنجازه نفخر به جميعا ونتطلع لمزيد من التطور في منظومة النقل والصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة لتظل المواطنة بقلب وعقل المواطن".