شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة عن عقار جسر السويس (فيديو)

قال أسامة حجازى أحد شهود العيان بعقار منطقة جسر السويس المنهار، إن العقار من أقدم المباني الموجودة بالشارع، وكان بها العديد من المخالفات، حيث إنه من المفترض أن يكون 4 طوابق إلا أنه تجاوز ليصبح 11 دورًا يضم مكاتب إدارية.ونفى "حجازي" ما تردد حول أن المصنع وراء انهيار العقار، خاصة أنه ليس مصنعًا ولكنه معرض للأزياء وصاحبه كان يقوم ببعض التجديدات وليس له علاقة بعمدان المبنى كما أشاع البعض، مؤكدًا أن سبب الانهيار هو الطوابق المخالفة.وتابع شاهد العيان أن العقارات المجاورة بحالة جيدة ولا يوجد عليها أى مخالفات أو تجاوزات، لافتًا إلى أن الطوابق الثلاثة الأولى في العقار كانت مكاتب إدارية وباقي الأدوار كانت مخصصة للسكان.وشهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة فجر اليوم السبت انهيار عقار سكني مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة مأهول بالسكان بشارع عمر بن الخطاب الذي نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات وما زالت أعمال البحث جارية لاستخراج الأهالي من تحت الأنقاض.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار لاستخراج الأهالي وإسعافهم، وتم فرض كردون أمني حول العقار لتمكين قوات الحماية المدنية من تأدية عملهم.