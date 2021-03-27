برلماني ناعيا ضحايا حادث قطاري سوهاج: يزيدنا إصرار على استكمال التطوير

نعى النائب ناصر هدية، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ببالغ من الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم قطاري بمحافظة سوهاج، والذي أسفر عن مصرع عدد من الركاب وإصابة آخرين، متوجهًا بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.وأكد هدية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة وبخاصة وزارة النقل لم تتخذ خطوات إيجابية حيال تلك الحوادث التي تتكرر بشكل كبير، مؤكدًا أن حادث قطاري سوهاج مشهد سيتكرر كثير لعدم وجود إصلاح داخل منظومة السكة الحديد، متسائلًا هل صمامات الخطر متروكة لأي من المواطنين لفتحها والتسبب في وفاة وإصابة العشرات من المصريين؟.وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إجراء تحقيقات في هذه الكارثة، وصرف تعويضات سريعة لأسر الضحايا والمصابين بالشكل المناسب، مؤكدة أن منظومة النقل في مصر تحتاج إلى إعادة نظر وضرورة إجراء كشف دوري على السائقين.وأشاد النائب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول الحادث وتأكيده على محاسبة المقصرين وأن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة.ويرى النائب ناصر هدية أن وزير النقل الفريق كامل الوزير "مظلوم" إذ تولى المسؤولية في ظروف في غاية الصعوبة ويحمل "إرث" متهالك نتيجة إهمال وتقصير من الحكومات المتعاقبة وخسائر كبيرة تحققها السكة الحديد.وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحادث لا يزيدنا إلا إصرارا على استكمال المسيرة لتطوير كل القطاعات التي تهالك بعضها، مؤكدًا دعمه لكافة سبل تطوير منظومة السكك الحديد المصرية وهي ضرورة قصوى وأولوية لا يمكن الانتظار عليها.