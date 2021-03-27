الاتحاد الإفريقي يثني على تقرير فرنسي حول الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا

أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، على تقرير نشرته لجنة من المؤرخين الفرنسي عن الإبادة الجماعية ضد التوتسي التي خلفت أكثر من 800 ألف قتيل في رواندا.وقال رئيس المفوضية عبر حسابه اليوم السبت على تويتر: " علمت بنشر تقرير لجنة الباحثين الفرنسيين حول الإبادة الجماعية ضدالتوتسي.. يحدد هذا التقرير الكثيف والموثق العديد من المسؤوليات، إنه عمل شجاع يستحق التقدير".وأضاف: " أود أن أحيي هذا التقرير المهم في خدمة الحقيقة حول الحدث الأكثر دراماتيكية في التاريخ الأفريقي المعاصر".يذكر أن الاتحاد الافريقي يجري ترتيبات حول الاستعدادات للطبعة (27) لإحياء ذكرى "الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا"، والتي ستعقد في 7 أبريل المقبل.