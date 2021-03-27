اتحاد المقاولين العرب يعزى مصر فى ضحايا قطارى سوهاج: مصاب جلل

أعرب رئيس اتحاد المقاولين العرب علي فاخر السنافي عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة جمهورية مصر العربية والشعب المصري الشقيق وذوي ضحايا حادث القطارين في سوهاج.

وقال السنافي في برقية عزاء: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ مقتل وإصابة الكثيرين في حادث القطارين بمحافظة سوهاج، مصاب جلل نقف فيه إلى جانب إخوتنا وأشقائنا في مصر وشعبها الأصيل متضامنين ومتلاحمين لدعمهم بهذه الفاجعة التي أدمت قلوبنا جميعًا، سائلين الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع مغفرته ورحمته ورضوانه، وأن يمنَّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل، حمى الله مصر وشعبها ومحبيها من كل مكروه".