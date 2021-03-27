رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية تتلقى جرعة من لقاح أسترازينيكا

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم السبت، أن الوزيرة الأولى (رئيسة الوزراء) في أيرلندا الشمالية آرلين فوستر، تلقت الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).وأعربت فوستر عن سعادتها بالحصول على اللقاح، قائلة "هناك روح مجتمعية إيجابية حقًا هنا وفي جميع مراكزنا يوجد جهد جماعي لمكافحة كوفيد-19، وإنني ممتنة لجميع الفريق الرائع من الأطباء والمتطوعين الذين يحققون ذلك في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية كل يوم من أيام الأسبوع".واجتازت أيرلندا الشمالية المراحل الرئيسة المتمثلة في 700 ألف جرعة أولى، و110 ألف جرعة ثانية خلال الأسبوع الجاري، وهي في طريقها لتقديم اللقاحات الأولى لجميع 1.4 مليون بالغ بحلول شهر يوليو المقبل.