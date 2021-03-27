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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: فقدان 7 أشخاص ونجاة 6 جراء غرق مركب يقل لجنة أمنية

السبت 27/مارس/2021 - 01:51 م
غرق مركب
غرق مركب
وكالات
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كشفت مصادر سودانية, اليوم السبت، عن فقدان سبعة أشخاص ونجاة ستة فى حادث غرق مركب يقل لجنة أمنية محلية.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم، عن المصادر قولها إن القارب غرق نتيجة الرياح وقوة الأمواج أثناء العبور من أشكيت إلى أرقين بالضفة الغربية للنهر.

وأضافت أن المركب يقل نحو 15 شخصا أو يزيد من عناصر لجنة أمن إحدى محليات الولاية الشمالية كانوا فى طريقهم من أرقين إلى وادي حلفا.

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