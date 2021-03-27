السجن 6 سنوات لسائق لحيازته كمية من الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين مصطفي عطية درويش، وأحمد محمد عزت غريب، وسكرتير الجنايات ممدوح رفعت.ترجع أحداث القضية رقم 19434 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بالقبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهم ع.م.ع، 22 سنة، سائق، بمزاولة نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم إعداد كمين للمتهم وضبطه.وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس يحوي بداخله عدد 30 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.