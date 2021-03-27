"المنصورة - مانشستر".. مصر على خارطة التعليم الطبى الدولية
السبت 27/مارس/2021 - 01:28 م
- المنصورة - مانشستر قفزة نوعية في مجال التعليم الطبي
- شومة: البرنامج جذب 1000 طالب من 24 جنسية
- شومة : خريجو البرنامج لديهم فرص للتدريب والعمل بجامعة مانشستر
يعد برنامج المنصورة - مانشستر هو أول برنامج تعليمى فى مصر يعتمد على الشراكة مع جامعات أجنبية وبدأ من 2006 مع جامعة مانشستر بإنجلترا حيث يعتمد في دراسته على منهج الجامعة البريطانية ويعتمد على أسلوب حل المشكلات، تحت إشراف وتدريب الجانب الإنجليزي أثناء التدريس والتقييم من الجانب المصري.
تأتي أهمية البرنامج من واقع الظروف الحالية التي يعيشها العالم أجمع والمتمثلة في جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي تعطلت على إثرها مختلف المؤسسات التعليمية في العالم، إلا أن البرنامج استوعب تحديات التحول إلى التعليم الإلكتروني، لا سيما أنه في المقام الأول يقوم على التعلم الذاتي للطلاب، والتعليم المتمركز حول الطالب أكثر من أسلوب التلقين، وذلك عن طريق التعلم من خلال حل المشكلات في مجموعات عمل صغيرة تتكون من 10 إلى 15 طالبًا بنظام الساعات المعتمدة.
تدريب بالمستشفيات من العام الأول
يقول الدكتور أشرف شومة مدير البرنامج: يبدأ الطالب التدريب الإكلينيكي في المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة ابتداءً من الفصل الدراسي الأول، أي أن تدريب الطالب يبدأ من السنة الأولى، وذلك يساعده أكثر على الممارسة الإكلينيكية، ويزداد تدرج الممارسة مع تقدم الطالب في الدراسة والمواد الطبية تكون على شكل حزم، كل حزمة يكون بها تداخل ما بين العلوم الأكاديمية والإكلينيكية. كما يحرص البرنامج على تنمية مهارات التعلم الذاتى وحرفية الطالب في استخدام الكمبيوتر والإنترنت، حيث يعمل الطالب الآن على نظام إلكتروني يسمى «Moodle».
خريجو البرنامج لديهم فرص لاستكمال دراستهم بجامعة مانشستر
وأضاف شومة: اكتسب برنامج «المنصورة – مانشستر» للتعليم الطبي في كلية الطب جامعة المنصورة، شهرة عالمية في كسب ثقة متزايدة من الطلاب الأجانب والعرب، حتى بلغ عدد الطلاب الوافدين بالبرنامج إلى 1000 طالب من أكثر من 24 جنسية مختلفة.
وأشار شومة إلى أنه يتم ابتعاث عدد من الطلاب سنويًا وقبول عدد من خريجى البرنامج للحصول على درجة الماجستير من جامعه مانشستر مقابل رسوم دراسية مساوية لما يتكلفه الطلاب البريطانيون.. فضلًا عن أنه من خلال شراكة كلية طب المنصورة مع جامعة مانشستر، نقوم بالإعلان دائما عن دورات لإلحاق خريجينا من كلية طب المنصورة بالمستشفيات الجامعية لجامعة مانشستر، والتي تسمح للخريج بقضاء عامين للتدريب (الامتياز) بعقد عمل مع إمكانية التسجيل لدبلوم طبي.
- شومة: البرنامج جذب 1000 طالب من 24 جنسية
- شومة : خريجو البرنامج لديهم فرص للتدريب والعمل بجامعة مانشستر
يعد برنامج المنصورة - مانشستر هو أول برنامج تعليمى فى مصر يعتمد على الشراكة مع جامعات أجنبية وبدأ من 2006 مع جامعة مانشستر بإنجلترا حيث يعتمد في دراسته على منهج الجامعة البريطانية ويعتمد على أسلوب حل المشكلات، تحت إشراف وتدريب الجانب الإنجليزي أثناء التدريس والتقييم من الجانب المصري.
تأتي أهمية البرنامج من واقع الظروف الحالية التي يعيشها العالم أجمع والمتمثلة في جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي تعطلت على إثرها مختلف المؤسسات التعليمية في العالم، إلا أن البرنامج استوعب تحديات التحول إلى التعليم الإلكتروني، لا سيما أنه في المقام الأول يقوم على التعلم الذاتي للطلاب، والتعليم المتمركز حول الطالب أكثر من أسلوب التلقين، وذلك عن طريق التعلم من خلال حل المشكلات في مجموعات عمل صغيرة تتكون من 10 إلى 15 طالبًا بنظام الساعات المعتمدة.
تدريب بالمستشفيات من العام الأول
يقول الدكتور أشرف شومة مدير البرنامج: يبدأ الطالب التدريب الإكلينيكي في المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة ابتداءً من الفصل الدراسي الأول، أي أن تدريب الطالب يبدأ من السنة الأولى، وذلك يساعده أكثر على الممارسة الإكلينيكية، ويزداد تدرج الممارسة مع تقدم الطالب في الدراسة والمواد الطبية تكون على شكل حزم، كل حزمة يكون بها تداخل ما بين العلوم الأكاديمية والإكلينيكية. كما يحرص البرنامج على تنمية مهارات التعلم الذاتى وحرفية الطالب في استخدام الكمبيوتر والإنترنت، حيث يعمل الطالب الآن على نظام إلكتروني يسمى «Moodle».
خريجو البرنامج لديهم فرص لاستكمال دراستهم بجامعة مانشستر
وأضاف شومة: اكتسب برنامج «المنصورة – مانشستر» للتعليم الطبي في كلية الطب جامعة المنصورة، شهرة عالمية في كسب ثقة متزايدة من الطلاب الأجانب والعرب، حتى بلغ عدد الطلاب الوافدين بالبرنامج إلى 1000 طالب من أكثر من 24 جنسية مختلفة.
وأشار شومة إلى أنه يتم ابتعاث عدد من الطلاب سنويًا وقبول عدد من خريجى البرنامج للحصول على درجة الماجستير من جامعه مانشستر مقابل رسوم دراسية مساوية لما يتكلفه الطلاب البريطانيون.. فضلًا عن أنه من خلال شراكة كلية طب المنصورة مع جامعة مانشستر، نقوم بالإعلان دائما عن دورات لإلحاق خريجينا من كلية طب المنصورة بالمستشفيات الجامعية لجامعة مانشستر، والتي تسمح للخريج بقضاء عامين للتدريب (الامتياز) بعقد عمل مع إمكانية التسجيل لدبلوم طبي.