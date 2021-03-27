"المنصورة - مانشستر".. مصر على خارطة التعليم الطبى الدولية

- المنصورة - مانشستر قفزة نوعية في مجال التعليم الطبي

- شومة: البرنامج جذب 1000 طالب من 24 جنسية

- شومة : خريجو البرنامج لديهم فرص للتدريب والعمل بجامعة مانشستر



تدريب بالمستشفيات من العام الأول



يقول الدكتور أشرف شومة مدير البرنامج: يبدأ الطالب التدريب الإكلينيكي في المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة ابتداءً من الفصل الدراسي الأول، أي أن تدريب الطالب يبدأ من السنة الأولى، وذلك يساعده أكثر على الممارسة الإكلينيكية، ويزداد تدرج الممارسة مع تقدم الطالب في الدراسة والمواد الطبية تكون على شكل حزم، كل حزمة يكون بها تداخل ما بين العلوم الأكاديمية والإكلينيكية. كما يحرص البرنامج على تنمية مهارات التعلم الذاتى وحرفية الطالب في استخدام الكمبيوتر والإنترنت، حيث يعمل الطالب الآن على نظام إلكتروني يسمى «Moodle».



خريجو البرنامج لديهم فرص لاستكمال دراستهم بجامعة مانشستر



وأضاف شومة: اكتسب برنامج «المنصورة – مانشستر» للتعليم الطبي في كلية الطب جامعة المنصورة، شهرة عالمية في كسب ثقة متزايدة من الطلاب الأجانب والعرب، حتى بلغ عدد الطلاب الوافدين بالبرنامج إلى 1000 طالب من أكثر من 24 جنسية مختلفة.



وأشار شومة إلى أنه يتم ابتعاث عدد من الطلاب سنويًا وقبول عدد من خريجى البرنامج للحصول على درجة الماجستير من جامعه مانشستر مقابل رسوم دراسية مساوية لما يتكلفه الطلاب البريطانيون.. فضلًا عن أنه من خلال شراكة كلية طب المنصورة مع جامعة مانشستر، نقوم بالإعلان دائما عن دورات لإلحاق خريجينا من كلية طب المنصورة بالمستشفيات الجامعية لجامعة مانشستر، والتي تسمح للخريج بقضاء عامين للتدريب (الامتياز) بعقد عمل مع إمكانية التسجيل لدبلوم طبي.

يعد برنامج المنصورة - مانشستر هو أول برنامج تعليمى فى مصر يعتمد على الشراكة مع جامعات أجنبية وبدأ من 2006 مع جامعة مانشستر بإنجلترا حيث يعتمد في دراسته على منهج الجامعة البريطانية ويعتمد على أسلوب حل المشكلات، تحت إشراف وتدريب الجانب الإنجليزي أثناء التدريس والتقييم من الجانب المصري.تأتي أهمية البرنامج من واقع الظروف الحالية التي يعيشها العالم أجمع والمتمثلة في جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي تعطلت على إثرها مختلف المؤسسات التعليمية في العالم، إلا أن البرنامج استوعب تحديات التحول إلى التعليم الإلكتروني، لا سيما أنه في المقام الأول يقوم على التعلم الذاتي للطلاب، والتعليم المتمركز حول الطالب أكثر من أسلوب التلقين، وذلك عن طريق التعلم من خلال حل المشكلات في مجموعات عمل صغيرة تتكون من 10 إلى 15 طالبًا بنظام الساعات المعتمدة.