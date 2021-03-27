الأزهرية بشمال سيناء: بدء امتحانات شهر مارس للنقل الابتدائي والإعدادي

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، بدء امتحانات شهر مارس بالفصل الدراسي الثاني للنقل الابتدائي والإعدادي.وأكد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية - في تصريح اليوم السبت - متابعة عدد من المعاهد وتفقد انتظام الامتحانات والاطمئنان على الطلاب بها، مشيرا إلى أنها لمدة يوم واحد على فترتين امتحانيتين.وأضاف أن الامتحانات تتم بشكل منظم ويتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المعاهد واللجان، وأن الإدارات التعليمية وموجهي العموم يشرفون بشكل مباشر على الامتحانات ووضع الاسئلة، وأنها في مستوى الطلاب وفي منهج شهر مارس فقط.ومن جانبه، أوضح ياسر النجار القائم بأعمال مدير الامتحانات أن غرفة العمليات تتابع بشكل دقيق إجراء الامتحانات داخل المعاهد، ولا توجد أية شكاوى حتى الآن.