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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية في تونس

السبت 27/مارس/2021 - 01:26 م
هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، عن إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية للبلاد بولايات نابل وصفاقس والمنستير.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية – في بيان على الصفحة الرسمية – أن دورية للحرس الوطني بولاية نابل، تمكنت من ضبط مركب على متنه 23 مهاجرا غير شرعيا، من بينهم شخص مطلوب القبض عليه بتهم أخري.

وتمكنت دورية أخرى، من حجز مركب ثان بنابل على متنه 23 مهاجرا، أحدهم أجنبي الجنسية، وتم الاحتفاظ بمنظم عملية الهجرة.

وقامت وحدات المنطقة البحرية بولاية صفاقس، بإحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وألقت القبض على 76 شخصا، أغلبهم يحملون جنسيات دول إفريقية، كانوا على متن مركب صيد على بعد 10 أميال من ميناء سيدي منصور.

وبولاية المنستير، تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني من ضبط 11 شخصا كان يعتزمون المشاركة في عملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، وباستجوابهم، اعترف أحدهم بأنه تولى التنسيق مع أحد منظمي عملية الهجرة غير الشرعية وتسليمه مبلغ مالي قدره 81 ألف دينار بعد جمعها من الأشخاص الذين يعتزمون اجتياز الحدود البحرية.

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