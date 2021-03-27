الاتحاد الأوروبي ينظم حوارا مع رجال أعمال أفارقة لمدة شهر لبحث التحول الأخضر

بدأ الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حوارا افتراضيا لمدة شهر مع صانعي السياسات ورجال الأعمال في إفريقيا؛ لبحث قضايا التحول الأخضر والتعافي بعد وباء كورونا وذلك تمهيدا لمنتدى الاستثمار الأخضر المقرر عقده في العاصمة البرتغالية لشبونة في 23 أبريل المقبل.ويتضمن الحوار، الذي سيستمر حتى 23 أبريل المقبل، أكثر من 25 مؤتمرا افتراضيا ومباحثات خضراء بين الممثلين الدبلوماسيين في بنك الاستثمار الأوروبي وممثلي الحكومات والمؤسسات الأفريقية والاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والجمعيات غير الحكومية والمجتمع المدني وخبراء المحادثات الخضراء من إفريقيا وأوروبا، لتبادل الدروس المستفادة من تجارب الاستثمار المستدام الناجح في مجالات الطاقة النظيفة المستقبلية والعمل المناخي والرقمي.وذكر بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان اليوم، أن أفريقيا وأوروبا تلتزمان بضرورة التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات الفنية والمالية والبيئية لإطلاق استثمارات جديدة تضمن مستقبلا أفضل، بالإضافة إلى تحقيق التعافي الأخضر لفترة ما بعد كورونا.وأضاف أن المحادثات الخضراء بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا تتيح مشاركة وجهات النظر المحلية للتنمية المستدامة التي يقودها القطاع العام والخاص والاستثمار الأخضر من جميع أنحاء إفريقيا وتعزيز تأثير المشاريع المستقبلية في إفريقيا.وأوضح البيان أن المنتدى يستعرض الأساليب والفرص المبتكرة لحشد رؤوس أموال القطاع الخاص والعام نحو التحول الأخضر في أفريقيا، للسيطرة على الآثار المدمرة لتغير المناخ خاصة في القارة السمراء.من جانبه، أعرب ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن سعادته بنجاح الرئاسة البرتغالية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الجمع بين الشركاء الأفارقة والأوروبيين لتعزيز النمو الأخضر في الأوقات الصعبة.وأشار إلى أن المنتدى سيعمل على تحديد أفضل الممارسات والحلول الناجحة لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق انتعاش اقتصادي ومستقبل أكثر استدامة لأفريقيا وأوروبا وخلق فرص عمل وتحسين حياة المواطنين.