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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لليوم السادس.. توقف حركة الصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

السبت 27/مارس/2021 - 01:21 م
حركة الصيد بميناء
حركة الصيد بميناء البرلس
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توقفت حركة الصيد بميناء البرلس،لليوم السادس على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة،إشارة من ميناء البرلس اليوم السبت،باستمرار سوء الأحوال الجوية،وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية مما أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما، كما استقبل الميناء مركب صيد قادمة من دمياط لم تستطع مقاومة ارتفاع الأمواج طوال فترة رحلة الصيد من دمياط فلجأت لميناء الصيد بالبرلس.

وناشد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للخطر بسبب الأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

كما وجه بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول، في حالة هطولها، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

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