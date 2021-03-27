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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 574 ألف قطعة كمامة مجهولة بالإسكندرية

السبت 27/مارس/2021 - 01:21 م
كمامة مجهولة
كمامة مجهولة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 574000 قطعة "كمامة طبية" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات "منتج نهائى، تحت التجهيز" و3600 متر "أقمشة غير منسوجة" وبدون مستندات ومجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص، لحيازته وتصنيع كمية من الكمامات مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق.

وتم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 574000 قطعة "كمامة طبية" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات "منتج نهائى، تحت التجهيز" و3600 متر "أقمشة غير منسوجة" وبدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" و1295 قطعة ملابس للأطقم الطبية تستخدم مرة واحدة غير مطابقة للمواصفات "منتج نهائى"، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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