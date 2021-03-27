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منوعات

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

السبت 27/مارس/2021 - 02:07 م
جريدة الدستور
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ثار بركان جبل ميرابي، أكثر البراكين اضطرابا في إندونيسيا، مجددا اليوم السبت، مطلقًا سحبًا من الرماد في الهواء، وقاذفًا الحمم والحطام البركانية أسفل منحدراته، دون أن ترد أي تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن حانيك حميدة رئيسة مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في مدينة "يوجياكرتا" قولها: إن البركان نفث عمودًا من الرماد الساخن لارتفاع يصل إلى 200 متر في الهواء.

وأضافت حميدة أنه منذ صباح اليوم، أطلق البركان سحبًا ساخنة من الرماد 8 مرات على الأقل، بالإضافة إلى ما يسمى بالتدفق البركاني الفتاتي، وهو خليط سريع الحركة من شظايا الصخور شديدة الحرارة والغاز والرماد، التي وصلت لنحو  كيلومترين أسفل منحدراته.
وأصدر المركز تحذيرًا للقرويين الذين يعيشون عند منحدرات ميرابي بالابتعاد عن فوهة البركان لمسافة 5 كيلومترات وتوخي الحذر من أخطار الحمم التي يطلقها.

ويقع البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 2968 مترًا، على جزيرة "جاوا" ذات الكثافة السكانية المرتفعة وقرب مدينة "يوجياكرتا" القديمة. ويعد البركان أكثر البراكين نشاطًا ضمن العشرات في إندونيسيا والذي سبق أن ثار مؤخرا.

يشار إلى أن آخر ثوران لبركان جبل ميرابي قد أودى بحياة 347 شخصًا في عام 2010. وتقع إندونيسيا على منطقة الحزام الناري في المحيط الهادي، التي تضم نحو 128 بركانًا نشطًا وتعرف بالاضطرابات الزلزالية.

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