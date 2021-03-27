رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 12 ألف قضية سرقة كهرباء خلال يوم

السبت 27/مارس/2021 - 01:33 م
سرقة كهرباء
سرقة كهرباء
مريم جبل_ عمرو المزيدي
طباعة
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات؛ لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3098 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عن ضبط 315 قضية متنوعة، فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية.

كما تمكنت شرطة الكهرباء، من ضبط 12180 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على متهمين فى 62 قضية أموال عامة، وذلك لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عن ضبط 1231 قضية تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية، واستيلاء على أموال الدعم".

موضوعات متعلقة

لماذا غاب كامل الوزير عن مؤتمر «الحكومة» حول حادث القطار؟

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

الحكومة تنفي إجراء امتحانات الثانوية العامة ورقيًا العام الحالي


الصور

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

image description

استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي نواب حزب مستقبل وطن لبحث دعم مشاريع التنمية

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

السعودية تؤكد حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية

امرأة من مالي حامل بتوأم سباعي تتابع علاجها في المغرب

اليونان تلزم العاملين في عدة قطاعات بإجراء اختبار كورونا أسبوعيًا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

طارق المنهالي: خشبة المسرح الغنائي مهجورة بسبب كورونا

بعد بروتوكول «التنسيق الحضاري» و«مطروح».. تفاصيل تطوير محيط قلعة شالي في سيوة

الإثنين.. الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2021

الكرة والثقافة.. «من زملكاوية محفوظ إلى أهلاوية مجدي همام»