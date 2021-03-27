ضبط 12 ألف قضية سرقة كهرباء خلال يوم

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات؛ لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3098 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عن ضبط 315 قضية متنوعة، فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية.كما تمكنت شرطة الكهرباء، من ضبط 12180 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على متهمين فى 62 قضية أموال عامة، وذلك لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي.فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عن ضبط 1231 قضية تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية، واستيلاء على أموال الدعم".