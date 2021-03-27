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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

فعاليات ثاني أيام نهضة الصوم الأربعيني بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

السبت 27/مارس/2021 - 01:17 م
الأنبا توماس عدلي
الأنبا توماس عدلي
تريزة شنودة- مونيكا جرجس
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أقيم اليوم الثاني من الرياضة الروحية بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة.

بدأت اليوم بصلوات درب الصليب للأب أنطون فؤاد، راعي الكنيسة، ثم ألقى صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك الكلمة الروحية حول "البر بالإيمان ثم الجهاد الروحي في حياتنا"، كما وضحها القديس بولس الرسول في رسائله.

وفى نهاية اليوم، شكر الأنبا باسيليوس وشعب الكنيسة نيافة الأنبا توماس، وأعطى الأنبا توماس البركة الرسولية للحاضرين.

ومن جهته نظم اجتماع القديسة ريتا لخدمة الأرامل الشابات احتفالًا بعيد الأم، وذلك بقاعة القديس بولس بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

بدأ الاحتفال بالصلاة والترانيم من فريق من أرامل الاجتماع، وكذلك عرض مسرحي صغير بعنوان "اسمعني"، تضمن الاجتماع أيضًا فقرات ترفيهية وأسئلة في الكتاب المقدس، هذه وبالإضافة إلى كلمة شكر للأب بولس، واختتم الاحتفال بالترانيم وتوزيع الهدايا التذكارية.

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