وزيرة التضامن: 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في "قطاري سوهاج"





كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف مساعدات منها ١٠٠ ألف جنية لأسرة كل متوفي ومساعدات أيضًا للمصاب بإصابة سببت إعاقة كاملة في حادث قطاري سوهاج.