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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 31 ألف إصابة و448 وفاة بكورونا فى بولندا

السبت 27/مارس/2021 - 01:35 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم السبت أنه تم تسجيل 31 ألفا و757 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و221 ألفا و725 حالة.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" - أنه تم تسجيل 448 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 51 ألفا و753 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى الآن مليونًا و775 ألفًا و68 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 27 ألفًا و845 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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