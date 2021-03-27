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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان: متابعة دورية لذوي الهمم للاطمئنان على توفير وسائل دمجهم بالعمل

السبت 27/مارس/2021 - 01:12 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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قام فريق عمل من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية من إدارة بحوث العمالة، بزيارات تفتيشية مفاجئة للمنشآت التي يعمل بها ذوي الهمم والعزيمة لمتابعة تشغيلهم والاطمئنان على وجودهم داخل مكان العمل وتوفير كافة الوسائل اللازمة لدعمهم، بما يؤكد دمج تلك الفئة في محيط العمل مع غيرهم من الأصحاء، فضلا عن تمتعهم بما يتمتع به غيرهم من العاملين.

وقال مدير المديرية ياسر سعيد، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بالتواصل مع هذه الفئة دوريا لمعرفة احتياجاتهم أولا بأول ودمجهم في سوق العمل ورعايتهم وحصولهم على كامل حقوقهم، فضلا عن تضافر جهود جميع المسئولين وجمعيات المجتمع المدنى لدعم أبنائنا من ذوي الهمم، والعمل على التأهيل المجتمعي للمخالطين لهم من خلال الإدارات المختصة بمديريات القوى العاملة ومراكز الشباب والمدارس والتعاون بين جميع الجهات من أجل التعامل الأمثل مع هذه الفئة في مختلف المجالات.

بدأت متابعة هذه الفئة بزيارة لجمعية كاريتاس مصر، حيث كان في استقبل مدير المديرية، الأب بيشوي مدير الجمعية، وتم تفقد نشاطها وما تقدمه من خدمات في تدريب وتأهيل ذوي الهمم، وخاصة ذوي الإعاقات الذهنية منهم من خلال وحدة التخاطب، والأنشطة الرياضة، والمكتبية، بالإضافة إلى تدريب أولياء أمورهم وذويهم والعمل على تدريبهم على حل جميع المشاكل التي تواجه الأسرة وذوي الهمم.

كما قام فريق العمل بزيارة موقع آخر بالمنشآت التي يعمل بها ابنائنا من ذوي الهمم فى مدرسة نوتردام، وصيدلية الطيبي، ومطعم سان جيوفاني، وذلك للاطمئنان علي أوضاعهم وطبيعة الأعمال التي يكلفون بها وملاءمتها لحالتهم الصحية، فضلا عن التأكد من تلبية احتياجاتهم وحصولهم على كافة حقوقهم من قبل أصحاب العمل.

ضم فريق العمل الذي قام بالزيارات صبحى جرجس وكيل المديرية، وناجية عباس مسئول التشغيل بإدارة بحوث العمالة.
سعفان: متابعة دورية لذوي الهمم للاطمئنان على توفير وسائل دمجهم بالعمل
سعفان: متابعة دورية لذوي الهمم للاطمئنان على توفير وسائل دمجهم بالعمل
سعفان: متابعة دورية لذوي الهمم للاطمئنان على توفير وسائل دمجهم بالعمل
سعفان: متابعة دورية لذوي الهمم للاطمئنان على توفير وسائل دمجهم بالعمل

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