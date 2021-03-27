«العدل» تتوسع في سيارات التوثيق المتنقلة لمنع الزحام بالشهر العقاري

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، عملية التطوير والميكنة المستمرة في مكاتب الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية للقضاء على الزحام والتكدس، من خلال التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة.ووقعت الوزارة خلال الأيام الماضية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى التخطيط والاتصالات، بهدف توفير 20 سيارة مجهزة بكافة الأجهزة وبنظام مراقبة تليفزيونى ومتصلة بنظام الشهر العقارى "سيستم أونلاين"، تعمل كمكاتب توثيق.كما تعمل الوزارة على بحث التوسع في خدمة سيارة التوثيق المتنقلة بالمحافظات الباقية للاستعانة بها أمام المكاتب المزدحمة، فضلًا عن توفير السيارة المتنقلة لمنزل المواطن مقابل رسوم تقدر بنحو 500 جنيه.وكانت وزارة العدل أطلقت أول سيارة متنقلة تقدم خدمات توثيق الشهر العقاري فى 18 نوفمبر الماضي، تيسيرا على المواطنين فى تلقى خدمات التوثيق فى أسرع وقت ممكن وبأقل جهد ومع جودة عالية.