مصرع طفلين غرقًا بعزبة الصعيدى فى الفيوم

لقي طفلان مصرعيهما، في عزبة الصعيدي، التابعة لمركز الفيوم، اليوم السبت، داخل مجرى مائى في العزبة، أثناء لهوهما.وكان مرفق الإسعاف تلقى إخطارًا يفيد بمصرع طفلين غرقًا بمجرى مائي بعزبة الصعيدى التابعة لمركز الفيوم، حيث كانا يلهوان بصحبة ثالث، قبل أن يختفوا جميعًا، وتم اكتشافهما صدفة بعد طفو جثمان أحدهما، ونقل الجثمان لمستشفى الفيوم العام.