عرض «لو كنت يوم أنساك» من «حلوة الدنيا سكر» على dmc اليوم

تعرض قناة DMC بداية من الثامنة من مساء اليوم ومن السبت إلى الأربعاء، حكاية جديدة باسم "لو كنت يوم أنساك" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوي وتأليف هند عبد الله.ويشارك في القصة الجديدة مع بطلة العمل الفنانة هنا الزاهد كلا من النجم أحمد حاتم والنجم طارق الإبياري وعدد من نجوم الشرف في القصة الجديدة المكونة من 5 حلقات."حلوة الدنيا سكر" دراما تدور في إطار التشويق والإثارة، من خلال مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية، التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دورًا قويًا فيها ونجحت هنا في خطف الأنظار خلال الحلقات الماضية.